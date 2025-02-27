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Трамп отменил принятое при Байдене разрешение на экспорт нефти из Венесуэлы

Трамп отменил принятое при Байдене разрешение на экспорт нефти из Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 1312 просмотра

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Дональд Трамп аннулирует лицензию Chevron на экспорт нефти из Венесуэлы с 1 марта. Решение связано с невыполнением Венесуэлой демократических условий и договоренностей по депортации.

Президент США сослался на концессионное соглашение от ноября 2022 года, согласно которому, Chevron будет иметь шестимесячный период сворачивания деятельности, чтобы выйти из Венесуэлы.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg и AP News.

Трамп аннулирует лицензию Chevron на экспорт нефти из Венесуэлы. Президент Соединенных Штатов, объявил о прекращении уступок администрации Байдена и отзывает лицензию, которая позволяла американской нефтяной компании Chevron добывать и экспортировать нефть из южноамериканской страны.

Разрешение правительства США, которое позволяло энергетическому гиганту Chevron Corp. качать и экспортировать венесуэльскую нефть, будет отменено на этой неделе.

Этим я приказываю прекратить действие неэффективного и невыполненного "концессионного соглашения" Байдена с 1 марта

- написал Трамп в Truth Social.
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В сообщении, опубликованном на его платформе социальных сетей Truth Social, Трамп также обвинил правительство президента Николаса Мадуро в несоблюдении демократических условий для президентских выборов, которые состоялись в июле прошлого года, а также в недостаточной скорости для перевозки обратно в Венесуэлу иммигрантов, запланированных на депортацию.

Напомним,

Трамп заявлял о договоренности с Венесуэлой по приему депортированных граждан и предоставлению транспорта. Соглашение было достигнуто после встречи спецпредставителя США с Мадуро, несмотря на непризнание его президентства.

УНН передавал, что поток нефти через российский порт Усть-Луга приостановился после атаки беспилотников в начале января.

Bloomberg: экспорт нефти из самого загруженного порта россии санкции не ограничили19.02.25, 14:07 • 91832 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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