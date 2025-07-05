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Трамп підписав "великий прекрасний закон" про податки та витрати

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт, що підвищує ліміт держборгу на $5 трлн, скорочує соцпрограми та збільшує фінансування армії. Документ також передбачає податкові пільги та фінансування боротьби з нелегальною міграцією.

Трамп підписав "великий прекрасний закон" про податки та витрати

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав законопроєкт, який назвав "великим прекрасним законом". Документ передбачає підвищення ліміту державного боргу США на 5 трильйонів доларів, урізання кількох соціальних програм і збільшення фінансування армії. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Глава Білого дому підписав закон під час церемонії в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США 4 липня.

Бюджетний законопроект обсягом 3,4 трлн доларів, передбачає продовження податкових пільг, тимчасові нові податкові послаблення для працівників, які отримують "чайові", а також фінансування заходів боротьби з нелегальною міграцією.

У Bloomberg переконані, що цей закон став великою політичною перемогою для президента, другий термін якого до цього часу характеризувався переважно виконавчими, а не законодавчими ініціативами.

Це справді обіцянки, обіцянки, які були виконані

- сказав Трамп перед підписанням документа на відкритій церемонії, якій передував проліт винищувачів F-35 ВПС США.

Він також назвав законопроект "найбільшою перемогою на сьогодні".

Зазначається, що закон посилює вплив Трампа на Республіканську партію, лідери якої на Капітолійському пагорбі забезпечили проходження законопроекту через Палату представників і Сенат цього тижня.

Щоб встигнути до встановленої ним дати 4 липня, Трамп особисто проводив телефонні переговори та запрошував деяких законодавців до Білого дому, чинячи тиск на ключових сумнівних членів Конгресу.

Республіканські лідери в Конгресі подолали мінімальні переваги в голосах, єдиний спротив з боку демократів та заперечення з боку фіскальних консерваторів і поміркованих, щоб ухвалити законопроект до встановленого президентом строку, який збігся зі святкуванням Дня незалежності.

Утім, цей законодавчий успіх пов’язаний із політичними ризиками як для президента, так і для Республіканської партії, наслідки яких можуть відчуватися впродовж багатьох років

- йдеться у дописі.

Бюджетний пакет передбачає суттєве скорочення фінансування та нові адміністративні обмеження для програм допомоги з харчування та охорони здоров’я, які становлять соціальну підтримку для працюючих та безробітних американців.

За оцінками незалежного Бюджетного управління Конгресу, ці зміни призведуть до втрати медичного страхування за програмою Medicaid приблизно для 11,8 млн американців. Деякі експерти попереджають, що скорочення виплат для лікарень можуть призвести до закриття медичних закладів у сільській місцевості.

Крім того, ці скорочення призвели до зниження громадської підтримки плану Трампа - за останніми опитуваннями, він є непопулярним серед населення.

Деякі сенатори-республіканці попереджають, що партія може зіткнутися з електоральною відповіддю на виборах. Демократи вже пообіцяли використовувати цей законопроект як аргумент проти республіканців у передвиборчій кампанії перед майбутніми проміжними виборами.

Трамп і його прихильники назвали законопроект поштовхом до економічного відродження, ігноруючи неупереджені прогнози, згідно з якими пакет призведе до зростання державного боргу.

"Наша країна економічно злетить, як ракета", - заявив Трамп, відкидаючи результати соцопитувань, які свідчать про непопулярність закону.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
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