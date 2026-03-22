Трамп назвав Демократичну партію найбільшим ворогом Америки
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп визначив нового найбільшого ворога Америки. За його словами, йдеться про вкрай некомпетентну Демократичну партію, передає УНН.
Тепер, після загибелі Ірану, найбільшим ворогом Америки стала радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія
Мерц і Трамп обговорили війну в Ірані та ситуацію в Україні22.03.26, 18:29 • 2872 перегляди