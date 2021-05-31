Теніс: українець виграв перший професійний турнір в кар’єрі

Що відомо

У фіналі змагань ITF в Новомосковську, наш земляк обіграв шостого сіяного Хосе Відаль-Азорін (Іспанія) — 7:6 (7:3), 7:5.

Деталі

Олексій дуже невпевнено. Розпочав поєдинок. У нього майже нічого не виходило, тому дуже швидко рахунок став — 4:0 на користь Хосе. Але Крутих змусив себе заграти у повну силу, переборов власну невпевненість і виграв надзвичайно важку зустріч.

Примітно, що Крутих раніше чотири рази виходив у фінали, проте здобути перемогу досі не вдавалося.

Варто нагадати

Три українки потрапили в заявочний список основної сітки “Вімблдону”.