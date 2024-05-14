Ситуація на східному фронті залишається напруженою, противник атакує підрозділи Сил оборони на декількох напрямках - Волошин
Київ • УНН
Ситуація на східному фронті залишається загостреною, бої тривають на Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Краматорському, Курахівському та Покровському напрямках. На одних напрямках ворог має частковий успіх, на інших ЗСУ витісняють противника.
Ситуація на східному фронті залишається загостреною. Наразі тривають бої на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Краматорському, Курахівському та Покровському напрямках, де ситуація дуже динамічно змінюється. На одних напрямках противник має частковий успіх, на інших Сили оборони витісняють ворога і покращують своє тактичне положення. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Наразі ситуація на східному фронті і в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається загостреною. Противник атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб нашої держави. Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Обстановка складна, Сили оборони роблять все можливе, щоб утримати як оборонні рубежі, так і позиції. Також наносять ворогу ураження і втрат. Працює наша розвідка і артилерія, підрозділи БпЛА", - сказав Волошин.
Він додав, що на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Краматорському, Курахівському та Покровському напрямках тривають бої, ситуація дуже динамічно змінюється. Найбільша активність окупантів фіксується саме на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.
"В одних напрямках противник має частковий успіх, на інших Сили оборони витісняють противника і покращують своє тактичне положення", - додав Волошин.
Нагадаємо
Станом на 13.00 14 травня майже на всіх ділянках фронту тривали бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках. За сьогодні на фронті відбулося 73 бойових зіткнення.