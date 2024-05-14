Ситуация на восточном фронте остается напряженной, противник атакует подразделения Сил обороны на нескольких направлениях - Волошин

Ситуация на восточном фронте остается обостренной. Сейчас продолжаются бои на Купянском, Северском, Лиманском, Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях, где ситуация очень динамично меняется. На одних направлениях противник имеет частичный успех, на других Силы обороны вытесняют врага и улучшают свое тактическое положение. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сейчас ситуация на восточном фронте и в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остается обостренной. Противник атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь нашего государства. Подразделения Сил обороны ведут жесткие бои, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены. Обстановка сложная, Силы обороны делают все возможное, чтобы удержать как оборонительные рубежи, так и позиции. Также наносят врагу поражения и потери. Работает наша разведка и артиллерия, подразделения БпЛА", - сказал Волошин.

Он добавил, что на Купянском, Северском, Лиманском, Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях продолжаются бои, ситуация очень динамично меняется. Наибольшая активность оккупантов фиксируется именно на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.

"В одних направлениях противник имеет частичный успех, на других Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", - добавил Волошин.

Напомним

По состоянию на 13.00 14 мая почти на всех участках фронта продолжались бои, наибольшая активность оккупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях. За сегодня на фронте произошло 73 боевых столкновения.