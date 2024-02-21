Синдром дефіциту уваги міг бути еволюційною перевагою
Київ • УНН
Дослідження показало, що учасники з вищими показниками СДУГ були більш схильні залишати свою місцевість і шукати нові ягідники, що свідчить про те, що деякі риси СДУГ, можливо, допомагали первісним людям шукати нові джерела їжі.
Відволікання чи імпульсивність, могли бути еволюційною перевагою для наших предків. Про це свідчить нове дослідження, яке цитує The Guardian. Зазначається, що риси, характерні для синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) допомогли покращити тактику наших предків під час пошуку їжі, передає УНН.
Контекст
СДУГ — це розлад нервової системи із симптомами, які включають імпульсивність, дезорганізацію та труднощі з концентрацією. Хоча оцінки поширеності різняться, кількість діагнозів зросла в багатьох країнах, включаючи Велику Британію.
Деталі
Дослідження, опубліковане в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, проаналізувало дані 457 дорослих, які пройшли онлайн-гру на пошук їжі, в якій їм потрібно було зібрати якомога більше ягід за вісім хвилин. Кількість ягід, отриманих з кожного куща, зменшувалася залежно від того, скільки разів його збирали. Під час виконання завдання учасники могли або продовжити збирати ягоди з кущів на своєму початковому місці, або переїхати на нову ділянку – хоча це коштувало їм часу.
Дослідники виявили, що учасники з вищими показниками за шкалою СДУГ проводили менше часу на кожній ділянці кущів, ніж учасники з нижчими показниками. Іншими словами, вони з більшою ймовірністю покидали поточну ділянку і шукали нову.
Згідно з цим дослідженням, деякі з рис СДУГ, які нині сприймаються негативно, могли допомогти людям шукати нові ділянки для пошуку їжі.
За словами доктора Девіда Барака з Університету Пенсільванії, дослідники роблять висновки, які є початковою точкою даних, яка свідчить про переваги в певних контекстах вибору.
Якби [ці риси] були справді негативними, то можна було б подумати, що протягом еволюційного часу вони будуть протиставлені
За словами дослідників, їхні результати співзвучні з іншими роботами, які свідчать про те, що популяції, які ведуть кочовий спосіб життя і отримують користь від досліджень, як правило, мають гени, пов'язані з СДУГ.
Однак вчені додають, що дослідження має певні обмеження, зокрема те, що симптоми, схожі на СДУГ, базуються на самозвітах.
Тому необхідно провести експерименти за участю людей з діагнозом СДУГ і реальних завдань пошуку їжі, - цей експеримент вимагатиме набагато більше зусиль для переходу між патчами, ніж у онлайн-грі.
Нагадаємо
Австралійська дослідницька група виявила зв’язок, згідно з яким, діти, які ростуть з собаками, більш фізично активні, ніж діти без собак. Також у новому дослідженні ідеться про те, що наявність домашньої тварини знижує ризик хронічних захворювань.
Три українські фтизіопульмонологічні центри в Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях відтепер використовуватимуть штучний інтелект для діагностики туберкульозу шляхом автоматичного аналізу рентгенівських знімків грудної клітки.
Україна запускає новий маршрут по Дунаю для збільшення експорту в умовах блокади польського кордону - Кубраков21.02.24, 09:39 • 28803 перегляди