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Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом

Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 08:41  •  10416 просмотра

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Исследование показало, что участники с более высокими показателями СДВГ были более склонны покидать свою местность и искать новые ягодники, что свидетельствует о том, что некоторые черты СДВГ, возможно, помогали первобытным людям искать новые источники пищи.

Отвлечение или импульсивность, могли быть эволюционным преимуществом для наших предков. Об этом свидетельствует новое исследование, которое цитирует The Guardian. Отмечается, что черты, характерные для синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) помогли улучшить тактику наших предков при поиске пищи, передает УНН.

Контекст

СДВГ - это расстройство нервной системы с симптомами, которые включают импульсивность, дезорганизацию и трудности с концентрацией. Хотя оценки распространенности различаются, количество диагнозов возросло во многих странах, включая Великобританию.

Детали

Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, проанализировало данные 457 взрослых, которые прошли онлайн-игру на поиск еды, в которой им нужно было собрать как можно больше ягод за восемь минут. Количество ягод, полученных с каждого куста, уменьшалось в зависимости от того, сколько раз его собирали. Во время выполнения задания участники могли либо продолжить собирать ягоды с кустов на своем первоначальном месте, либо переехать на новый участок - хотя это стоило им времени.

Исследователи обнаружили, что участники с более высокими показателями по шкале СДВГ проводили меньше времени на каждом участке кустов, чем участники с более низкими показателями. Другими словами, они с большей вероятностью покидали текущий участок и искали новый.

Согласно этому исследованию, некоторые из черт СДВГ, которые сейчас воспринимаются негативно, могли помочь людям искать новые участки для поиска пищи.

По словам доктора Дэвида Барака из Университета Пенсильвании, исследователи делают выводы, которые являются начальной точкой данных, свидетельствующей о предпочтениях в определенных контекстах выбора.

Если бы [эти черты] были действительно негативными, то можно было бы подумать, что в течение эволюционного времени они будут противопоставлены

- сказал он.

По словам исследователей, их результаты созвучны с другими работами, которые свидетельствуют о том, что популяции, которые ведут кочевой образ жизни и получают пользу от исследований, как правило, имеют гены, связанные с СДВГ.

Однако ученые добавляют, что исследование имеет определенные ограничения, в частности то, что симптомы, похожие на СДВГ, базируются на самоотчетах.

Поэтому необходимо провести эксперименты с участием людей с диагнозом СДВГ и реальных задач поиска еды, - этот эксперимент потребует гораздо больше усилий для перехода между патчами, чем в онлайн-игре.

Напомним,

Австралийская исследовательская группа обнаружила связь, согласно которой, дети, которые растут с собаками, более физически активны, чем дети без собак. Также в новом исследовании говорится о том, что наличие домашнего животного снижает риск хронических заболеваний.

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Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков21 февраля 2024, 07:39 • 20907 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Синдром дефіциту уваги міг бути еволюційною перевагою
Attention deficit disorder could be an evolutionary advantage
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Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом

Исследование показало, что участники с более высокими показателями СДВГ были более склонны покидать свою местность и искать новые ягодники, что свидетельствует о том, что некоторые черты СДВГ, возможно, помогали первобытным людям искать новые источники пищи.

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