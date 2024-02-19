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В Україні почнуть використовувати ШІ для діагностики туберкульозу

В Україні почнуть використовувати ШІ для діагностики туберкульозу

Київ • УНН

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Три українські фтизіопульмонологічні центри в Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях відтепер використовуватимуть штучний інтелект для діагностики туберкульозу шляхом автоматичного аналізу рентгенівських знімків грудної клітки.

У трьох українських фтизіопульмонологічних центрах - в Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях - діагностуватимуть туберкульоз за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України, пише УНН.

Деталі

Надсучасне обладнання вже встановлено, медики пройшли навчання із застосування систем під час діагностики пацієнтів. Штучний інтелект проводить автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів, що й дозволяє виявити найменші ділянки ураження

- резюмували в МОЗ.

Зазначається, що Львівська та Сумська області отримали обладнання в рамках проєктів Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках співпраці Міністерством охорони здоровʼя та Центру громадського здоровʼя МОЗ України.

Натомість Івано-Франківська область отримала штучний інтелект від японського виробника у межах тристоронньої угоди з Центром громадського здоровʼя МОЗ України та Івано-франківським фтизіопульмонологічним центром. 

Зростання кількості випадків туберкульозу буде в післявоєнні часи - МОЗ24.03.23, 12:30 • 588421 перегляд

Доповнення

У МОЗ додають, що Штучний інтелект для автоматизованої обробки діагностичних даних успішно використовується у понад 40 країнах світу. 

Також у відомстві розповіли, що минулого місяця в Україні зареєстровано 1 687 випадків туберкульозу, з яких 1 279 – нових випадків захворювання. Загалом медикаментозне лікування отримують понад 12,5 тисячі пацієнтів.

Нагадаємо

Минулого року в Україні оновили національні стандарти охорони здоров’я у разі туберкульозу відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 2022 року.

Вони спрямовані на покращення нормативної бази на засадах доказової медицини та рекомендацій ВООЗ, пише УНН з посиланням на повідомлення МОЗ України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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