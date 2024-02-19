В Украине начнут использовать ИИ для диагностики туберкулеза
Киев • УНН
Три украинских фтизиопульмонологических центра в Ивано-Франковской, Львовской и Сумской областях отныне будут использовать искусственный интеллект для диагностики туберкулеза путем автоматического анализа рентгеновских снимков грудной клетки.
В трех украинских фтизиопульмонологических центрах - в Ивано-Франковской, Львовской и Сумской областях - будут диагностировать туберкулез с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины, пишет УНН.
Детали
Сверхсовременное оборудование уже установлено, медики прошли обучение по применению систем при диагностике пациентов. Искусственный интеллект проводит автоматический анализ, читая рентген-снимки, и отображает зоны потенциальной патологии в виде тепловой карты легких, что и позволяет выявить малейшие участки поражения
Отмечается, что Львовская и Сумская области получили оборудование в рамках проектов Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках сотрудничества Министерством здравоохранения и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Зато Ивано-Франковская область получила искусственный интеллект от японского производителя в рамках трехстороннего соглашения с Центром общественного здоровья МЗ Украины и Ивано-франковским фтизиопульмонологическим центром.
Рост количества случаев туберкулеза будет в послевоенные времена - Минздрав24 марта 2023, 10:30 • 588304 просмотра
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В Минздраве добавляют, что Искусственный интеллект для автоматизированной обработки диагностических данных успешно используется в более чем 40 странах мира.
Также в ведомстве рассказали, что в прошлом месяце в Украине зарегистрировано 1 687 случаев туберкулеза, из которых 1 279 - новых случаев заболевания. В общем медикаментозное лечение получают более 12,5 тысячи пациентов.
Напомним
В прошлом году в Украине обновили национальные стандарты здравоохранения в случае туберкулеза в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2022 года.
Они направлены на улучшение нормативной базы на основе доказательной медицины и рекомендаций ВОЗ, пишет УНН со ссылкой на сообщение Минздрава Украины.
В Украине начнут использовать ИИ для диагностики туберкулеза
Три украинских фтизиопульмонологических центра в Ивано-Франковской, Львовской и Сумской областях отныне будут использовать искусственный интеллект для диагностики туберкулеза путем автоматического анализа рентгеновских снимков грудной клетки.
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