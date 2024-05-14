Сили оборони на окремих ділянках Лиманського напрямку покращили тактичне положення - Лисогор
Київ • УНН
У Луганській області Збройні сили України не допустили втрати позицій, на окремих ділянках і покращили тактичне положення.
На окремих ділянках Лиманського напрямку Сили оборони покращили тактичне положення – Лисогор, заборгованість гірникам "Східвугілля" на окупованій Луганщині складає понад 650 мільйонів рублів, дітей в "лнр" змушують викладати у соцмережі твори щодо війни. Про це повідомляє керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.
На Куп’янському напрямку відбиті атаки на ділянках Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. На Лиманському наші військові зупинили штурм на ділянці Червонопопівка – Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення,
Деталі
Зазначається, що на Сіверському напрямку окупанти не мали успіху, зокрема, на ділянках Лисичанськ – Білогорівка, Новодружеськ – Білогорівка, Золотарівка – Верхньокамянське. Втрат позицій не допущено. Артилерійським там мінометним обстрілам піддалися Невське, Стельмахівка, Куземівка.
У ОВА повідомили, що на підприємствах "Східвугілля", які передані російським інвесторам, залишилася заборгованість із виплати заробітної плати у розмірі понад 650 мільйонів рублів. Нові власники просять грошей у влади так званої "лнр", а чи дійдуть вони безпосередньо до гірників – ще те питання. Яка доля спіткає звільнених після скорочення штату співробітників – теж ніхто не знає. Вони також поки що без грошей. Оптимізація по-російськи.
Доповнення
Загарбники продовжують активно промивати мізки дітям на окупованих територіях. Робота ведеться через пропагандистський рух "движение первых" і активно набирає обертів у навчальних закладах.
Так, в окремих школах окупованої частини Луганщини напередодні 9 травня учнів змушували писати твори про Другу світову із обов’язковими паралелями щодо сьогоднішньої війни. Контроль за виконанням поклали на вчителів. Школярі мають опублікувати такі дописи на своїх сторінках у соціальних мережах. росіяни називають це "перевихованням".
Нагадаємо
російські окупанти вигадали схему передачі у власність російському "інвестору" Авдіївського коксохімічного заводу, одного з найбільших коксохімічних підприємств Європи, з метою легалізації крадіжки.