Окупанти вигадали спосіб, як легалізувати розкрадання авдіївського коксохіму - Центр спротиву
Київ • УНН
російські окупанти вигадали схему передачі у власність російському "інвестору" Авдіївського коксохімічного заводу, одного з найбільших коксохімічних підприємств Європи, з метою легалізації крадіжки.
російські загарбники вигадали спосіб як узаконити розкрадання авдіївського коксохімічного заводу. Вони знайшли "інвестора", який має стати нібито законним власником підприємства. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
Колаборанти вигадали спосіб як узаконити розкрадання авдіївського коксохімічного заводу. Вони знайшли "інвестора", який має стати нібито законним власником одного із найбільших коксохімічних підприємств у Європі. Інформація про те хто саме став господарем підприємства наразі не озвучується,
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У спротиві зазначили, що будь-які "договори" адміністрацій псевдореспублік не мають жодної юридичної сили. Ворог це добре розуміє, але працює за принципом – після мене хоч випалена земля.
Зазначається, що процес грабунку Авдіївського коксохіму розпочався відразу, як окупанти захопили завод. росіяни почали активно вивозити вціліле обладнання під виглядом лому із залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Товар вивозять до порту Маріуполя.
Нагадаємо
Колаборанти незаконно захоплюють та продають російським "інвесторам" українські землі на Азовському узбережжі, зокрема пансіонати, бази відпочинку та рекреаційні зони.