Оккупанты придумали способ, как легализовать хищения авдеевского коксохима - Центр сопротивления

российские захватчики придумали способ как узаконить хищение авдеевского коксохимического завода. Они нашли "инвестора", который должен стать якобы законным владельцем предприятия. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Коллаборационисты придумали способ как узаконить хищение авдеевского коксохимического завода. Они нашли "инвестора", который должен стать якобы законным владельцем одного из крупнейших коксохимических предприятий в Европе. Информация о том кто именно стал хозяином предприятия пока не озвучивается, - говорится в сообщении.

Детали

В сопротивлении отметили, что любые "договоры" администраций псевдореспублик не имеют никакой юридической силы. Враг это хорошо понимает, но работает по принципу - после меня хоть выжженная земля.

Отмечается, что процесс грабежа Авдеевского коксохима начался сразу, как оккупанты захватили завод. россияне начали активно вывозить уцелевшее оборудование под видом лома из остатков уничтоженного ими коксохимического завода. Товар вывозят в порт Мариуполя.

Напомним

Коллаборационисты незаконно захватывают и продают российским "инвесторам" украинские земли на Азовском побережье, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны.