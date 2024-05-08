Оккупанты придумали способ, как легализовать хищения авдеевского коксохима - Центр сопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  59109 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  73015 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  158707 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  147233 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148495 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  232729 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109709 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120603 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120691 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120921 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  191725 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  232729 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  232918 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  342589 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  498494 просмотра

Оккупанты придумали способ, как легализовать хищения авдеевского коксохима - Центр сопротивления

российские оккупанты придумали схему передачи в собственность российскому "инвестору" Авдеевского коксохимического завода, одного из крупнейших коксохимических предприятий Европы, с целью легализации кражи.

Война •   •  3763 просмотра
Оккупанты придумали способ, как легализовать хищения авдеевского коксохима - Центр сопротивления

Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида

Рада призвала признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, усилить поддержку Украины против российской агрессии, отреагировать на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и создать трибунал по российской агрессии против Украины, а также требует от россии снять ограничения в отношении крымскотатарских институтов.

политика •   •  4339 просмотра
Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида

Уничтожение оружия и служебной документации "черной роты" Беркута во время Майдана: будут судить двух экс-командиров

Двух экс-командиров "черной роты" "Беркута" будут судить за организацию уничтожения оружия и служебных документов, которые использовались во время протестов на Майдане для сокрытия преступлений против протестующих.

Криминал и ЧП •   •  4113 просмотра
Уничтожение оружия и служебной документации "черной роты" Беркута во время Майдана: будут судить двух экс-командиров

Foreign Affairs: украинские удары по российским НПЗ работают эффективнее, чем западные санкции

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы существенно подорвали способность России перерабатывать сырую нефть в пригодное для использования топливо, такое как бензин и дизельное топливо. Благодаря этому россия вынуждена была запретить экспорт бензина на 6 месяцев, несмотря на то, что она является крупным производителем нефти.

Война •   •  5145 просмотра
Foreign Affairs: украинские удары по российским НПЗ работают эффективнее, чем западные санкции

Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ.

политика •   •  12296 просмотра
Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

Мобилизация заключенных: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, разрешающий условно-досрочное освобождение заключенных для прохождения военной службы во время мобилизации или военного положения, за исключением осужденных за коррупцию, умышленные убийства, преступления против национальной безопасности или сексуальное насилие.

Общество •   •  11803 просмотра
Мобилизация заключенных: Рада приняла закон

Возможные отключения света: речь идет о графиках ограничений только для промышленности - Минэнерго

Благоприятная погода позволяет активно производить солнечную энергию, но в некоторых регионах, таких как Харьков, могут быть введены почасовые ограничения на поставку электроэнергии для промышленности из-за проблем с сетью, вызванных российскими ракетными атаками на энергетическую инфраструктуру Украины.

Общество •   •  10616 просмотра
Возможные отключения света: речь идет о графиках ограничений только для промышленности - Минэнерго

Минэнерго: в результате ночного обстрела было обесточено до 50 тысяч потребителей

До 50 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии из-за обстрелов, но были быстро подключены, хотя вечерние отключения электроэнергии для промышленных потребителей возможны из-за ограниченности мощностей.

Война •   •  10321 просмотра
Минэнерго: в результате ночного обстрела было обесточено до 50 тысяч потребителей

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года. Ожидается, что празднование 75-й годовщины НАТО состоится 9 июля во второй половине дня.

политика •   •  10840 просмотра
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля

В рф есть преимущество, но мы можем изменить ситуацию - министр обороны Нидерландов

Россия имеет преимущество, но западные страны могут изменить ситуацию, увеличив производство боеприпасов, беспилотников и других новых технологий, широко используемых Украиной, считает министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Война •   •  11776 просмотра
В рф есть преимущество, но мы можем изменить ситуацию - министр обороны Нидерландов