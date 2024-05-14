На отдельных участках Лиманского направления Силы обороны улучшили тактическое положение - Лысогор, задолженность горнякам "Востокуголь" на оккупированной Луганщине составляет более 650 миллионов рублей, детей в "лнр" заставляют выкладывать в соцсети произведения о войне. Об этом сообщает руководитель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

На Купянском направлении отражены атаки на участках Коломыйчиха - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка, Площанка - Макеевка. На Лиманском наши военные остановили штурм на участке Червонопоповка - Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на Северском направлении оккупанты не имели успеха, в частности, на участках Лисичанск - Белогоровка, Новодружеск - Белогоровка, Золотаревка - Верхнекамьянское. Потерь позиций не допущено. Артиллерийским там минометным обстрелам подверглись Невское, Стельмаховка, Куземовка.

В ОВА сообщили, что на предприятиях "Востокугля", которые переданы российским инвесторам, осталась задолженность по выплате заработной платы в размере более 650 миллионов рублей. Новые владельцы просят денег у властей так называемой "лнр", а дойдут ли они непосредственно до горняков - еще тот вопрос. Какая судьба постигнет уволенных после сокращения штата сотрудников - тоже никто не знает. Они также пока что без денег. Оптимизация по-русски.

Дополнение

Захватчики продолжают активно промывать мозги детям на оккупированных территориях. Работа ведется через пропагандистское движение "движение первых" и активно набирает обороты в учебных заведениях.

Так, в отдельных школах оккупированной части Луганщины накануне 9 мая учеников заставляли писать сочинения о Второй мировой с обязательными параллелями относительно сегодняшней войны. Контроль за выполнением возложили на учителей. Школьники должны опубликовать такие сообщения на своих страницах в социальных сетях. россияне называют это "перевоспитанием".

Напомним

российские оккупанты придумали схему передачи в собственность российскому "инвестору" Авдеевского коксохимического завода, одного из крупнейших коксохимических предприятий Европы, с целью легализации кражи.