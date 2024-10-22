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Силовики інсценували вбивство бізнесмена в Одесі, щоб спіймати кілера

Київ • УНН

 • 14742 перегляди

В Одесі затримали львів'янина, який намагався організувати вбивство голови громадського формування на замовлення спецслужб рф. Силовики інсценували вбивство, щоб спіймати організатора злочину.

Силовики інсценували вбивство бізнесмена в Одесі, щоб спіймати кілера

В Одесі затримали львів’янина, який намагався організувати вбивство голови громадського формування на замовлення спецслужб рф. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та СБУ, пише УНН.

Деталі

Прокурори повідомили 43-річному львів’янину, який раніше працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів, про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення, та незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, він отримав від спецслужб рф замовлення на вбивство одеського бізнесмена – голови громадського формування з охорони правопорядку.

Його вбивство замовила російська спецслужба, яка хотіла здійснити "показову" ліквідацію діяча, котрий публічно підтримував мобілізацію. Таким чином ворог хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні

- повідомили в СБУ.

У прокуратурі додали, що підозрюваний підшукав "кілера", якому пообіцяв 80 тис доларів США за виконання замовлення та передав детальну інформацію про жертву – його фото, звички, місце проживання і роботи. Правоохоронці інсценували вбивство голови громадського формування, фото та відео з закривавленою "жертвою" було надано замовнику, інформацію про "вбивство" висвітлено у медіа.

Прокуратура додала, що організатора злочину затримано після надання "доказів" виконання замовлення. Вилучено телефон з листуванням з російським куратором, а також бойову гранату "Ф-1".

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Перевіряється причетність підозрюваного до організації посягань на життя інших українських діячів на замовлення спецслужб рф, а також інших злочинів проти основ національної безпеки України. В СБУ зазначили, що після успішного виконання вбивства "спецслужби рф планували замовити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією".

За попередніми даними, у вересні 2024 року підозрюваний прибув до Одеси для виконання іншого завдання спецслужб рф – організації ліквідації відомого одеського громадського активіста за винагороду у 100 тис доларів США

- додали в ОГП.

Нагадаємо

Днями у поліції заявили, що біля власного автомобіля знайдено тіло місцевого бізнесмена Геннадія Бейбутяна з вогнепальними пораненнями. Бізнесмен очолював формування, що патрулювало місто з поліцією та брало участь у рейдах з ТЦК.

СБУ затримала кілера фсб, який намагався вбити посадовця міськради Мелітополя01.10.24, 12:51 • 12283 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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