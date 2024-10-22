Силовики инсценировали убийство бизнесмена в Одессе, чтобы поймать киллера

В Одессе задержали львовянина, который пытался организовать убийство председателя общественного формирования по заказу спецслужб рф. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и СБУ, пишет УНН.

Детали

Прокуроры сообщили 43-летнему львовянину, который ранее работал в службе безопасности одного из российских олигархических кланов, о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу, и незаконном обращении с боевыми припасами (ч. 2 ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, он получил от спецслужб рф заказ на убийство одесского бизнесмена - главы общественного формирования по охране правопорядка.

Его убийство заказала российская спецслужба, которая хотела осуществить "показательную" ликвидацию деятеля, который публично поддерживал мобилизацию. Таким образом враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе - сообщили в СБУ.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый подыскал "киллера", которому пообещал 80 тыс. долларов США за выполнение заказа и передал подробную информацию о жертве - его фото, привычки, место жительства и работы. Правоохранители инсценировали убийство главы общественного формирования, фото и видео с окровавленной "жертвой" было предоставлено заказчику, информация об "убийстве" освещена в СМИ.

Прокуратура добавила, что организатор преступления задержан после предоставления "доказательств" выполнения заказа. Изъят телефон с перепиской с российским куратором, а также боевая граната "Ф-1".

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Проверяется причастность подозреваемого к организации посягательств на жизнь других украинских деятелей по заказу спецслужб рф, а также других преступлений против основ национальной безопасности Украины. В СБУ отметили, что после успешного выполнения убийства "спецслужбы рф планировали заказать убийства других активистов с публичной проукраинской позицией".

По предварительным данным, в сентябре 2024 года подозреваемый прибыл в Одессу для выполнения другого задания спецслужб РФ - организации ликвидации известного одесского общественного активиста за вознаграждение в 100 тыс долларов США - добавили в ОГП.

Напомним

На днях в полиции заявили, что возле собственного автомобиля найдено тело местного бизнесмена Геннадия Бейбутяна с огнестрельными ранениями. Бизнесмен возглавлял формирование, которое патрулировало город с полицией и участвовало в рейдах с ТЦК.

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