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Очолював формування, що брало участь у рейдах разом із ТЦК: в Одесі застрелили бізнесмена Геннадія Бейбутяна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23235 перегляди

Тіло Геннадія Бейбутяна з вогнепальними пораненнями знайдено біля його автомобіля. Бізнесмен очолював формування, що патрулювало місто з поліцією та брало участь у рейдах з ТЦК.

Очолював формування, що брало участь у рейдах разом із ТЦК: в Одесі застрелили бізнесмена Геннадія Бейбутяна - ЗМІ

В Одесі було застрелено бізнесмена Геннадія Бейбутяна, відомого за низкою скандалів. Крім того, чоловік очолював формування, що патрулювало місто спільно з поліцією під час комендантської години та брало участь у рейдах разом із ТЦК. Його тіло з вогнепальними пораненнями знайшли 18 жовтня біля автомобіля на Старолюстдорфській дорозі. Слідство розглядає версії замовного вбивства та конфлікту на дорозі, пише УНН.

Вчора, 18 жовтня на узбіччі дороги у передмісті Одеси виявили тіло чоловіка, в якого були вогнепальні поранення.

"Небіжчика із вогнепальними пораненнями виявлено на узбіччі дороги у передмісті Одеси. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія поліції. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в ГУНП Одеси.

Сьогодні одеська журналістка Ірина Гриб повідомила, що загиблим виявився бізнесмен Геннадій Бейбутян, а тіло було знайдено поряд з його автомобілем на Старолюстдорфській дорозі.

За словами журналістки, слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких замовне вбивство і можливий конфлікт на дорозі.

Геннадій Бейбутян — власник компаній "Автотех", "Автошлях Південь" та СК "Житлосервіс". Крім того, він очолював кооператив "Лагуна" та громадське формування "Підрозділ сприяння правоохоронним органам". 

Місцеві телеграм канали повідомляють, що саме це формування патрулювало місто спільно з поліцією під час комендантської години та брало участь у рейдах разом із ТЦК, проводячи перевірки на вулицях і затримуючи чоловіків для мобілізації.

Також бізнесмен фігурував у низці скандалів. 

До прикладу, у вересні 2021 року, Бейбутян фігурував у скандалі про незаконне захоплення влади в кооперативі "Лагуна" та в нападі на журналістів, які висвітлювали тему.

Вже в лютому 2024 року представник громадського формування, який очолював Бейбутян, вибив вікно автомобіля одесита, який знімав блокпост. ТЦК та поліція заявили, що не були причетні до цього інциденту, а сторони вирішили конфлікт приватно.

Крім того, наприкінці 2023 року його організація опинилася в центрі корупційного скандалу, коли заступника Бейбутяна затримали за підозрою у сприянні ухилянтам від мобілізації. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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