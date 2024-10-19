Возглавлял формирование, участвовавшее в рейдах вместе с ТЦК: в Одессе застрелили бизнесмена Геннадия Бейбутяна - СМИ

В Одессе был застрелен бизнесмен Геннадий Бейбутян, известный по ряду скандалов. Кроме того, мужчина возглавлял формирование, которое патрулировало город совместно с полицией во время комендантского часа и участвовало в рейдах вместе с ТЦК. Его тело с огнестрельными ранениями нашли 18 октября возле автомобиля на Старолюстдорфской дороге. Следствие рассматривает версии заказного убийства и конфликта на дороге, пишет УНН.

Вчера, 18 октября на обочине дороги в пригороде Одессы обнаружили тело мужчины, у которого были огнестрельные ранения.

"Покойник с огнестрельными ранениями обнаружен на обочине дороги в пригороде Одессы. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ГУНП Одессы.

Сегодня одесская журналистка Ирина Гриб сообщила, что погибшим оказался бизнесмен Геннадий Бейбутян, а тело было найдено рядом с его автомобилем на Старолюстдорфской дороге.

По словам журналистки, следствие отрабатывает несколько версий, среди которых заказное убийство и возможный конфликт на дороге.

Геннадий Бейбутян - владелец компаний "Автотех", "Автошлях Юг" и СК "Жилсервис". Кроме того, он возглавлял кооператив "Лагуна" и общественное формирование "Подразделение содействия правоохранительным органам".

Местные телеграм-каналы сообщают, что именно это формирование патрулировало город совместно с полицией во время комендантского часа и участвовало в рейдах вместе с ТЦК, проводя проверки на улицах и задерживая мужчин для мобилизации.

Также бизнесмен фигурировал в ряде скандалов.

К примеру, в сентябре 2021 года, Бейбутян фигурировал в скандале о незаконном захвате власти в кооперативе "Лагуна" и в нападении на журналистов, которые освещали тему.

Уже в феврале 2024 года представитель общественного формирования, который возглавлял Бейбутян, выбил окно автомобиля одессита, который снимал блокпост. ТЦК и полиция заявили, что не были причастны к этому инциденту, а стороны решили конфликт в частном порядке.

Кроме того, в конце 2023 года его организация оказалась в центре коррупционного скандала, когда заместителя Бейбутяна задержали по подозрению в содействии уклонистам от мобилизации.