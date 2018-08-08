Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у середу зранку впали в ціні до 74,63 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,03%.
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При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 69,26 долара за барель, додавши 0,13%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.