"Суверенний інтерес США": віце-прем'єрка впевнена, що пакет допомоги Україні витримає боротьбу у Конгресі

Фінансування Сполученими Штатами України відповідає їх власним "суверенним інтересам", вказала в інтерв'ю Bloomberg віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина, висловивши впевненість, що пакет допомоги "виживе" в політичній боротьбі у Конгресі, пише УНН.

Наша надія ґрунтується на розумінні того, що політика є політикою, але суверенний інтерес Сполучених Штатів у збереженні демократії в усьому світі переважатиме з обох сторін - заявила Стефанішина Bloomberg Television на Мюнхенській конференції з безпеки.

Хоча Сенат США цього тижня схвалив пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів, цей закон стикається із жорстким опором у Палаті представників, контрольованої республіканцями.

Стефанішина сказала, що відсутність фінансування останні кілька місяців вдарила по ліквідності бюджету країни та її здатності будувати військові плани. За її словами, уряд у Києві працює над "планами B та C" на випадок, якщо дефіцит фінансування збережеться.

"Ми зі свого боку займаємося плануванням дій на випадок непередбачених обставин", - сказала віце-прем'єр.

Палата представників Конгресу США пішла на перерву до 28 лютого