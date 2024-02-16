"Суверенный интерес США": вице-премьер уверена, что пакет помощи Украине выдержит борьбу в Конгрессе

Финансирование Соединенными Штатами Украины соответствует их собственным "суверенным интересам", указала в интервью Bloomberg вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, выразив уверенность, что пакет помощи "выживет" в политической борьбе в Конгрессе, пишет УНН.

Наша надежда основывается на понимании того, что политика есть политика, но суверенный интерес Соединенных Штатов в сохранении демократии во всем мире будет преобладать с обеих сторон - заявила Стефанишина Bloomberg Television на Мюнхенской конференции по безопасности.

Хотя Сенат США на этой неделе одобрил пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, этот закон сталкивается с жестким сопротивлением в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

Стефанишина сказала, что отсутствие финансирования последние несколько месяцев ударило по ликвидности бюджета страны и ее способности строить военные планы. По ее словам, правительство в Киеве работает над "планами B и C" на случай, если дефицит финансирования сохранится.

"Мы со своей стороны занимаемся планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств", - сказала вице-премьер.

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля