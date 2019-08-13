Супрун розповіла, чому буває зле після кавунів

"Нудота, діарея, біль в животі супроводжують кишкові інфекції, зокрема, сальмонельоз та лістеріоз. Salmonella та Listeria живуть на поверхні немитих овочів, особливо тих, що продають на землі, трасі чи на ринку біля м’яса. Якщо їх різати і куштувати перед купівлею, чи їсти вдома немитими, то бактерії з поверхні потраплять у м’якоть і згодом в кишківник. Достатньо навіть купити пів кавуна в супермаркеті, щоб в розріз потрапили бактерії. Тож загрозу здоров’ю становлять не ранні кавуни, а брудні", - повідомила Супрун.

А ще, з її слів, хорошого має бути в міру. Понад 30 мг лікопену (корисного антиоксиданту), що міститься у кавунах, у деяких людей можуть викликати діарею і нудоту, додала вона.

"Люди з гіперкаліємією, надлишком калію в крові, мають не переїдати кавунів. У кавуні міститься калій, який здоровій людині буде на користь, а тим, хто не може регулювати рівень калію в крові, зашкодить і викличе аритмію чи спазми м’язів", - вела далі Супрун.

Також вона повідомила, що цукрів в кавуні відносно мало, але літр кавунової м’якоті — це уже 60 грамів цукру. Тож звична щедра порція кавуна має значне глікемічне навантаження. "Найкраще — це знати міру та суміщати кавуни із іншою рослинною їжею, багатою на клітковину. Це зробить підйом глюкози в крові не таким різким", - порадила Супрун.

Нагадаємо, у Запоріжжі виявили тонну небезпечних кавунів та динь.