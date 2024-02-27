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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Сумщина: армійці рф випустили по регіону майже три сотні снарядів, є загиблі та поранені

Київ • УНН

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За добу російські окупанти 59 разів обстріляли 13 громад Сумської області, зафіксувавши майже 300 вибухів. Є загиблі та поранені

Сумщина: армійці рф випустили по регіону майже три сотні снарядів, є загиблі та поранені

Російські загарбники атакували Сумську область 59 разів впродовж дня. Під удар потрапили жителі 13 громад. Загалом у регіоні пролунало майже три сотні вибухів.  Про ситуацію в області розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська громади.

– підсумували в ОВА.

Деталі

Зокрема, за даними ОВА, по Хотінській громаді росіяни били з міномету (19 вибухів) та артилерії (14 вибухів). Внаслідок артобстрілу з САУ загинули двоє та зазнали поранень 6 співробітників Нацполіції.

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Юнаківську громаду ворог атакував з артилерії (2 вибухи), мінометів (12 вибухів), та FPV-дрону (1 вибух) . Крім того тут зафіксували два скидання боєприпасу ВОГ з БПЛА , та авіаудар КАБами (4 вибухи).

Мешканців Краснопільської громади обстріляли з мінометів (11 вибухів), артилерії (15 вибухів). Росіяни також здійснили по ОТГ атаку FPV-дронів (2 вибухи), удар боєприпасом типу "Ланцет" (1 вибух) та випустили 10 некеровайних авіаційних ракет з гелікоптера.

На Великописарівську громаду росіяни скинули 39 мін.

По Есманьській ворог бив з літака КАБами та здійснив обстріл з кулемету.

Середино-Будська громада потерпала від ударів FPV-дронами (2 вибухи), мінометних обстрілів (30 вибухів) й обстрілів з РСЗВ (24 вибухи) та ствольної артилерії (2 вибухи).

Зазначається, що внаслідок мінометного обстрілу були поранені двоє місцевих жителів.

Зноб-Новгородську ОТГ росіяни атакували ракетами з літака, били мінометами та зі ствольної артилерії.

А по Білопілля спрямували FPV-дрони (4 вибухи), міномети (2 вибухи), РСЗВ (8 вибухів) та ствольну артилерію (4 вибухи).

Новослобідську громаду армійці рф обстрілювали з РСЗВ (6 вибухів), ствольної артилерії (4 вибухи), мінометів (1 вибух).

Миропільську – атакували артилерією. А По Шалигінській росіяни вдарили зі ствольної артилерії (29 вибухів) та мінометів (5 вибухів).

Крім того, пуски НАР з реактивного літака також зафіксували у Дружбівській та Свеській громадах.

Нагадаємо

Уночі 27 лютого росіяни поцілили у склад для зберігання насіння соняшнику в Сумській області . Він був зруйнований ворожим ударом, пожежники розібрали пошкоджені конструкції та загасили пожежу, врятувавши значну частину насіння.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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