Сумщина: армейцы рф выпустили по региону почти три сотни снарядов, есть погибшие и раненые

Российские захватчики атаковали Сумскую область 59 раз в течение дня. Под удар попали жители 13 громад. Всего в регионе прозвучало почти три сотни взрывов. О ситуации в области рассказали в Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 59 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 296 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская, Дружбовская громады. - подытожили в ОВА.

Детали

В частности, по данным ОВА, по Хотинской общине россияне били из миномета (19 взрывов) и артиллерии (14 взрывов). В результате артобстрела из САУ погибли двое и получили ранения 6 сотрудников Нацполиции.

Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести

Юнаковскую общину враг атаковал из артиллерии (2 взрыва), минометов (12 взрывов), и FPV-дрона (1 взрыв). Кроме того, здесь зафиксировали два сброса боеприпаса ВОГ с БПЛА, и авиаудар КАБами (4 взрыва).

Жителей Краснопольской громады обстреляли из минометов (11 взрывов), артиллерии (15 взрывов). Россияне также осуществили по ОТГ атаку FPV-дронов (2 взрыва), удар боеприпасом типа "Ланцет" (1 взрыв) и выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет с вертолета.

На Великописаревскую общину россияне сбросили 39 мин.

По Есманьской враг бил с самолета КАБами и совершил обстрел из пулемета.

Середино-Будская громада страдала от ударов FPV-дронами (2 взрыва), минометных обстрелов (30 взрывов) и обстрелов из РСЗО (24 взрыва) и ствольной артиллерии (2 взрыва).

Отмечается, что в результате минометного обстрела были ранены двое местных жителей.

Зноб-Новгородскую ОТГ россияне атаковали ракетами с самолета, били минометами и из ствольной артиллерии.

А по Белополью направили FPV-дроны (4 взрыва), минометы (2 взрыва), РСЗО (8 взрывов) и ствольную артиллерию (4 взрыва).

Новослободскую громаду армейцы рф обстреливали из РСЗО (6 взрывов), ствольной артиллерии (4 взрыва), минометов (1 взрыв).

Миропольскую - атаковали артиллерией. А по Шалыгинской россияне ударили из ствольной артиллерии (29 взрывов) и минометов (5 взрывов).

Кроме того, пуски НАР из реактивного самолета также зафиксировали в Дружбовской и Свеской громадах.

Напомним

Ночью 27 февраля россияне попали в склад для хранения семян подсолнечника в Сумской области. Он был разрушен вражеским ударом, пожарные разобрали поврежденные конструкции и потушили пожар, спасая значительную часть семян.