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Суд у справі Чернишова: захист просить ВАКС відмовити в задоволенні клопотання про запобіжний захід

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Адвокати просять ВАКС відхилити клопотання про обрання запобіжного заходу для Олексія Чернишова. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабара в особливо великому розмірі.

Суд у справі Чернишова: захист просить ВАКС відмовити в задоволенні клопотання про запобіжний захід

Адвокати просять Виший антикорупійний суд відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу Олексію Чернишову, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомляє кореспондент УНН

Захист Чернишова просив відмовити в розгляді  клопотання щодо обрання запобіжного заходу. 

Адвокат віцепрем’єр-міністра в ході суду заявив, що повідомлення про підозру є необгрунтованим.

Доповнення 

Олексій Чернишов перед засіданням суду заявив, що "налаштований і  абсолютно впевнений своїх рішеннях". 

"Я не готовий поки давати якісь висновки хто помиляється, хто не помиляється. Йдеться про справу, яка відбувалася три роки тому", - заявив Чернишов.

Раніше НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн та відсторонення його від посади. 

Чернишов вказав, що йому відомо про клопотання від САП."Я знаю, що таке клопотання від САП є, мені потрібен час. Щоб ознайомитися з ним", - сказав він.

Контекст

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова було підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

Додамо

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Кримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
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