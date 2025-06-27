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Суд по делу Чернышова: защита просит ВАКС отказать в удовлетворении ходатайства о мере пресечения

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Адвокаты просят ВАКС отклонить ходатайство об избрании меры пресечения для Алексея Чернышова. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере.

Суд по делу Чернышова: защита просит ВАКС отказать в удовлетворении ходатайства о мере пресечения

Адвокаты просят Высший антикоррупционный суд отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, сообщает корреспондент УНН

Защита Чернышова просила отказать в рассмотрении  ходатайства по избранию меры пресечения. 

Адвокат вице-премьер-министра в ходе суда заявил, что сообщение о подозрении необоснованно.

Дополнение 

Алексей Чернышов перед заседанием суда заявил, что "настроен и  абсолютно уверен в своих решениях". 

"Я не готов пока давать какие-то выводы, кто ошибается, кто не ошибается. Речь идет о деле, которое происходило три года назад", - заявил Чернышов.

Ранее НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к Чернышову меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения его от должности. 

Чернышов указал, что ему известно о ходатайстве от САП."Я знаю, что такое ходатайство от САП есть, мне нужно время. Чтобы ознакомиться с ним", - сказал он.

Контекст

24 июня, Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщали, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова была подписана до конца недели, завершившейся 22 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, выполняя задачу по открытию хабов и вопрос множественного гражданства. И что Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

Добавим

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Криминал и ЧП
Алексей Чернышов
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