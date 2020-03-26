Суд сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексголові МЗС Кожарі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва планує сьогодні о 15:00 розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, якого затримали за підозрою у вбивстві. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.
"Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному запланований на сьогодні о 15:00, суддя Андрій Трубніков", - сказали у пресслужбі.
Як повідомлялося в УНН, прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, якого затримали за підозрою у вбивстві.
Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.