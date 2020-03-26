Суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-главе МИДа Кожаре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева планирует сегодня в 15:00 рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, которого задержали по подозрению в убийстве. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому запланировано на сегодня в 15:00, судья Андрей Трубников", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось в УНН, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, который задержан по подозрению в убийстве.
Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.