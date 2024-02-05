Суд продовжив запобіжний захід ексголові СБУ у Криму Кулінічу

Колишньому голові Служби безпеки України в Криму Олегу Кулінічу, якого підозрюють у держзраді, продовжено запобіжний захід ще на 60 діб. Про це повідомив його адвокат Дмитро Паламарчук, пише Суспільне, інформує УНН.

Запобіжний захід продовжено на 60 діб. Ми звернулися з апеляційною скаргою, там навіть призначено справу до розгляду на завтра. Стан здоровʼя у Олега Миколайовича не дуже задовільний у звʼязку з чим, навіть коли ще були відкриті судові засідання, то судом було ухвалено рішення з приводу того, щоб Кулінічу могли надавати медичну допомогу у закладах охорони здоровʼя, які не в Київському слідчому ізоляторі, а окремо в закладах охорони здоровʼя", - заявив адвокат.

Він зазначив, що після цього рішення минуло близько 60 діб, проте Кулініча досі не вдалося вивезти на лікування. За словами правозахисника, це повʼязано з певними складнощами у взаємозвʼязку з установою, яка направляє його на лікування.

Нагадаємо

Колишнього начальника СБУ в АР Крим Олега Кулініча було затримано у липні 2022 року за підозрою в роботі на спецслужби рф та передачі їм таємних даних

Суд відправив Кулініча під варту без можливості внесення.

У квітні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.