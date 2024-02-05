Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу
Киев • УНН
Суд продлил срок содержания под стражей бывшего главы Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича еще на 60 суток по обвинению в государственной измене.
Бывшему главе Службы безопасности Украины в Крыму Олегу Кулиничу, которого подозревают в госизмене, продлена мера пресечения еще на 60 суток. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Паламарчук, пишет Суспільне, информирует УНН.
Мера пресечения продлена на 60 суток. Мы обратились с апелляционной жалобой, там даже назначено дело к рассмотрению на завтра. Состояние здоровья у Олега Николаевича не очень удовлетворительное в связи с чем, даже когда еще были открыты судебные заседания, то судом было принято решение по поводу того, чтобы Кулиничу могли оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения, которые не в Киевском следственном изоляторе, а отдельно в учреждениях здравоохранения",
Он отметил, что после этого решения прошло около 60 суток, однако Кулинича до сих пор не удалось вывезти на лечение. По словам правозащитника, это связано с определенными сложностями во взаимосвязи с учреждением, которое направляет его на лечение.
Напомним
Бывший начальник СБУ в АР Крым Олег Кулинич был задержан в июле 2022 года по подозрению в работе на спецслужбы рф и передаче им секретных данных
Суд отправил Кулинича под стражу без возможности внесения.
В апреле 2023 года Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.
Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу
Суд продлил срок содержания под стражей бывшего главы Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича еще на 60 суток по обвинению в государственной измене.
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