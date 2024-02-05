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Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу

Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 13:17  •  3326 просмотра

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Суд продлил срок содержания под стражей бывшего главы Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича еще на 60 суток по обвинению в государственной измене.

Бывшему главе Службы безопасности Украины в Крыму Олегу Кулиничу, которого подозревают в госизмене, продлена мера пресечения еще на 60 суток. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Паламарчук, пишет Суспільне, информирует УНН

Мера пресечения продлена на 60 суток. Мы обратились с апелляционной жалобой, там даже назначено дело к рассмотрению на завтра. Состояние здоровья у Олега Николаевича не очень удовлетворительное в связи с чем, даже когда еще были открыты судебные заседания, то судом было принято решение по поводу того, чтобы Кулиничу могли оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения, которые не в Киевском следственном изоляторе, а отдельно в учреждениях здравоохранения",

- заявил адвокат. 

Он отметил, что после этого решения прошло около 60 суток, однако Кулинича до сих пор не удалось вывезти на лечение. По словам правозащитника,  это связано с определенными сложностями во взаимосвязи с учреждением, которое направляет его на лечение.

Напомним 

Бывший начальник СБУ в АР Крым Олег Кулинич был задержан в июле 2022 года по подозрению в работе на спецслужбы рф и передаче им секретных данных 

Суд отправил Кулинича под стражу без возможности внесения.

В апреле 2023 года Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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Суд продовжив запобіжний захід ексголові СБУ у Криму Кулінічу
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