Суд пішов до нарадчої кімнати для обрання запобіжного заходу М.Мартиненку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Суддя Солом'янського районного суду місті Києва пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого підозрюють у справі про завдання збитків ДП "СхідГЗК" на суму 17,28 млн дол., передає УНН.
Перед цим зі словом у суді виступив сам підозрюваний М.Мартиненко.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопочуть про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП клопоче про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.