Суд обрав особисте зобов'язання для Садового, як запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання міському голові Львова Андрію Садовому, передає кореспондент УНН.
Так, суд ухвалив застосувати до Садового запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 20 січня 2020 року.
Також, суд поклав на підозрюваного Садового наступні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого, судді, суду за кожною вимогою, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними кримінального провадження, а також свідками щодо обставин даного кримінального провадження.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на заставі у розмірі 50 млн грн для Андрія Садового.
Як повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому у виді застави у розмірі 1 млн грн 56 тис. грн.
Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру. Садовому інкримінують зловживання владою.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.