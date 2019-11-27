Суд обрав для Садового заставу у понад мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому у виді застави у розмірі 1 млн грн 56 тис. грн, передає кореспондент УНН.
Так, суд ухвалив обрати міру запобіжного заходу Садовому у виді застави у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільйон 56 тисяч 550 грн.
“Задовільнити частково. Застосувати до Садового запобіжний захід у виді застави у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільйон 56 тисяч 550 грн. Покласти на підозрюваного Садового Андрія Івановича наступні обов’язки, прибувати до детектива, прокурора, слідчого, судді, суду за кожною вимогою, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними кримінального провадження а також свідками, щодо обставин даного кримінального провадження”, — повідомив суддя.
Застава може бути внесена іншими фізичними або юридичними особами на депозитний рахунок ВАКС.
Кошти Садовий має внести не пізніше п’яти днів.
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Перед цим, під час розмови з журналістами, Садовий заявив, що не хоче ніякого запобіжного заходу.
“Я би просив про відмову прокуратурі у будь-якому забезпеченні. Я щири дякую колегам депутатам Верховної Ради сьогоднішнього і минулого скликання, але я не хочу створювати їм якісь незручності, тому що у нас є взаємна повага”, — сказав мер Львова.
Нагадаємо, 27 листопада, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для міського голови Львова Андрія Садового.
Садовому інкримінують зловживання владою.
Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.
Підтримати Садового у суді прийшли мер Києва Віталій Кличко і ексдепутати від партії “Самопомочі”.