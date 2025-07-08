Створюють умови для отримання дешевих добровольців: Єрмак про залучення кремлем військ кндр у війні проти України

На тлі великих втрат в Україні росіяни створили передумови для отримання більш дешевих добровольців. Особливо це стало помітно після того, як кремль не зміг приховати участь військових кндр у війні, написав у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

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За словами Єрмака, ризик війни між НАТО і росією цілком реальним, адже кремль використовує війська кндр у війні в Європі. Він зазначив: невідомо, де завтра можуть опинитися північнокорейські військові у російській формі - біля кордонів країн Балтії, на "навчаннях в білорусі" поблизу інших країн Європи, або ж в калінінграді.

Рецепт припинення загроз один - зброя і сила, а також економічні удари по росії та їх союзниках. Загрози необхідно попереджати. Ліки проти російського тероризму - це американське озброєння, європейська та українська зброя – написав Єрмак.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на CNN повідомляв, що Північна Корея планує направити до росії додатково 25 000-30 000 військових. Вони приєднаються до 11 000 солдатів, яких відправили минулого року і можуть бути використані у війні проти України.