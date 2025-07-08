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Создают условия для получения дешевых добровольцев: Ермак о привлечении кремлем войск кндр в войне против Украины

Киев • УНН

 • 93 просмотра

Россия привлекает северокорейских военных для войны в Украине, что создает предпосылки для получения более дешевых добровольцев. Глава ОП Андрей Ермак отмечает риск войны между НАТО и россией из-за использования войск кндр.

Создают условия для получения дешевых добровольцев: Ермак о привлечении кремлем войск кндр в войне против Украины

На фоне больших потерь в Украине россияне создали предпосылки для получения более дешевых добровольцев. Особенно это стало заметно после того, как кремль не смог скрыть участие военных кндр в войне, написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

По словам Ермака, риск войны между НАТО и россией вполне реален, ведь кремль использует войска кндр в войне в Европе. Он отметил: неизвестно, где завтра могут оказаться северокорейские военные в российской форме - у границ стран Балтии, на "учениях в беларуси" вблизи других стран Европы, или же в калининграде.

Рецепт прекращения угроз один - оружие и сила, а также экономические удары по россии и их союзникам. Угрозы необходимо предупреждать. Лекарство против российского терроризма - это американское вооружение, европейское и украинское оружие

– написал Ермак.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на CNN сообщал, что Северная Корея планирует направить в россию дополнительно 25 000-30 000 военных. Они присоединятся к 11 000 солдат, которых отправили в прошлом году и могут быть использованы в войне против Украины.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Беларусь
НАТО
Северная Корея
Андрій Єрмак
Европа
Украина
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