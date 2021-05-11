Стрілянина у школі в Казані: деталі масового вбивства наразі

Нападники на школу

За попередніми даними, в школу зайшли двоє озброєних людей і відкрили вогонь по учнях. Одного з нападників пізніше затримали біля входу в школу.

Telegram-канал Baza називає його ім’я — це Ільназ Галявієв, йому 19 років, він закінчив школу чотири роки тому, а тепер вчиться в коледжі.

Кілька днів тому він завів Telegram-канал, в якому називав себе “богом”, а вранці перед стріляниною заявив, що “вб’є величезну кількість біосміття”, після чого вчинить самогубство.

Другого злочинця заблокували на четвертому поверсі навчального закладу, повідомили джерела ряду ЗМІ. Він міг утримувати в заручниках декілька людей. За даними Telegram-каналу Mash, другого нападника вбили під час спецоперації. Це ж підтверджують джерела федерального агентства ТАСС.

Жертви нападу

В результаті стрілянини, за даними на 11:10 за київським часом, загинули як мінімум 11 осіб. Також відомо про 32 постраждалих, в лікарні перебувають 16 осіб. Будівля школи оточена. Учнів евакуювали в сусідній дитячий садок. Багато з школярів вистрибували з вікон будівлі. Двоє з них розбилися на смерть.

За відомостями регіонального видання “Бізнес Online”, поліція також виїхала до будинку № 10 на вулиці Туганлик. Як зазначає Baza, затриманий підліток заявив, що заклав бомбу за адресою своєї прописки. Правоохоронні органи мають намір взяти штурмом квартиру.

МВС РФ заявило, що після стрілянини введений режим контртерористичної операції. У всіх школах Казані 11 травня скасовано заняття в другу зміну.