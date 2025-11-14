Stop! Не кладіть у кошик: як правило "одного дня" рятує ваш бюджет від імпульсивних придбань

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15273 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27296 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24622 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23154 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20731 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16130 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38867 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31606 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53260 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31088 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2644 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12177 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4976 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4348 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2746 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38866 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31605 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28847 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53258 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12221 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38866 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17527 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34191 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30047 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Stop! Не кладіть у кошик: як правило "одного дня" рятує ваш бюджет від імпульсивних придбань

Київ • УНН

 • 2438 перегляди

Дізнайтеся, як просте правило "одного дня" допомагає уникнути імпульсивних покупок, заощаджуючи значні кошти. Ця стратегія дозволяє раціонально оцінювати необхідність придбання, відрізняючи справжні потреби від маркетингових хитрощів.

Stop! Не кладіть у кошик: як правило "одного дня" рятує ваш бюджет від імпульсивних придбань

Напевне, імпульсивні покупки робила кожна людина. Це той момент, коли ви гортаєте стрічку інтернет-магазину, бачите гарну сукню, гаджет або свічку "зі знижкою лише сьогодні" — і рука вже тягнеться до кнопки "додати в кошик". Маркетинг працює блискуче: яскрава картинка, обмежена пропозиція, гарний настрій або навпаки – втома, стрес, бажання себе потішити. І ось вже кошти з картки списані, а вдома з’являється чергова річ, яку ви відверто не планували купувати. Але вчергове піддалися емоціям.

Саме в таких ситуаціях на допомогу приходить простий, але неймовірно ефективний інструмент – правило "одного дня". Його суть настільки проста, що в неї важко повірити: перед тим, як щось купити, потрібно просто… почекати 24 години. Ні обмежень, ні заборон — лише пауза. І ця пауза допоможе заощадити чималі суми на місяць.

Чому ми так часто робимо імпульсивні покупки

Усі ми піддаємося емоціям. Наш мозок любить швидкі винагороди, які дарують короткочасний прилив дофаміну. Маркетинг побудований саме на цьому механізмі. Знижки, таймери, яскраві фото, фрази "встигни купити", "останній шанс", "залишилося 2 товари" — все це створює ілюзію терміновості та страх втратити вигоду. Імпульсивні покупки схильні здійснювати люди, які перебувають в таких станах:

●      втома;

●      стрес;

●      нудьга;

●      емоційне виснаження.

Боротися з імпульсивними покупками можливо лише одним способом — за допомогою добре продуманої поведінкової стратегії. Тож правило 24 годин точно стане в пригоді.

Що таке правило "одного дня"

Правило "одного дня" — це корисна звичка, яка допомагає уникати імпульсивних покупок і зберігати гроші. Суть така: коли ви бачите річ, яку хочеться купити "просто зараз", не оплачуйте її одразу, а відкладіть рішення на 24 години. За цей час емоції стихають, мозок переходить у більш раціональний режим, і ви вже тверезо оцінюєте: чи справді ця покупка потрібна, чи це був лише порив. У більшості випадків бажання зникає, і ви розумієте, що легко можете обійтися без цієї речі.

Такий підхід не забороняє собі купувати й не створює відчуття обмежень — ви просто даєте собі час подумати. І ця невелика пауза часто зменшує кількість непотрібних речей удома та допомагає поступово формувати здорову фінансову звичку: купувати не на емоціях, а свідомо та зважено.

Коли правило "одного дня" працює найкраще і які випадки є винятками

Зазвичай пауза на 24 години рятує від зайвих витрат, але в реальному житті є ситуації, коли зволікати не варто. Бувають справді вигідні та чесні знижки, не створені лише для емоційного тиску. Мова не про "акції", що діють щодня, а про реальні сезонні пропозиції або розпродажі на EVA.UA, де ціна дійсно нижча за звичайну. У таких випадках важливо не піддаватися пориву, а вміти відрізнити справжню фінансову вигоду від маркетингу.

Корисно орієнтуватися на магазини, де ви вже знаєте реальний рівень цін і можете порівняти вартість. Наприклад, коли ви регулярно купуєте певні косметичні засоби чи товари для дому, значно простіше помітити, коли знижка справді варта уваги. У такому разі правило "одного дня" не потрібно порушувати, але можна адаптувати: наприклад, не чекати добу, якщо це запланована покупка, яку ви й так збиралися зробити.

Як зрозуміти, чи знижка справді варта вашої уваги

Щоб відрізнити реальну вигоду від звичайного маркетингового прийому, можна користуватися простою інструкцією. Радимо перевірити себе за цим чеклістом:

  1. Це запланована покупка. Ви вже думали про цей товар раніше, а не захотіли його лише через знижку.
    1. Це товар першої потреби. Засоби догляду, гігієна, побутова хімія, базова косметика — те, що точно знадобиться.
      1. Знижка реальна, а не «намальована». Ціна зараз нижча, ніж зазвичай, і ви можете це підтвердити попередніми покупками або порівнянням у перевірених магазинах.
        1. Ви використаєте цю річ найближчим часом. Якщо товар не залежиться і не стане «про запас на роки», це вже плюс.
          1. Знижка не змушує купувати більше, ніж потрібно. Наприклад, коли акція виглядає вигідно, але покупець змушений брати три одиниці замість однієї.
            1. Покупка вписується у ваш бюджет. Навіть якщо ціна значно менша, важливо не витрачати більше, ніж ви планували спочатку.

              Отже, правило "одного дня" — це проста пауза, яка дає вам час відрізнити емоційний порив від справжньої потреби. Воно не обмежує, а навпаки — допомагає купувати свідомо. Спробуйте застосувати цю паузу вже під час Чорної п’ятниці й переконайтеся, що вона працює на вашу користь.

              Лілія Подоляк

              Новини Бізнесу
              Техніка
              Банківська картка