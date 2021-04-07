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Степанов просить Мінфін про додаткові 6,5 млрд грн на купівлю вакцин від "ковіду"

Степанов просить Мінфін про додаткові 6,5 млрд грн на купівлю вакцин від "ковіду"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Для закупівлі вакцин від коронавірусної хвороби Міністерству охорони здоров’я необхідні додаткові 6,5 млрд грн. Про це на засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Окреме звернення до Міністерства фінансів: ми вже проводили відповідну нараду під головуванням Прем’єр-міністра щодо додаткового фінансування. Щоб виконати Національний план і зробити щеплення 70% громадян України, нам потрібні додаткові кошти для закупівлі вакцин”, — сказав Степанов.

Деталі

Як пояснює міністр, коли формувався Бюджет-2021, МОЗ пропонував цифру у 15,1 млрд грн, але отримав 4 млрд.

“Ми чітко визначили, що за потреби відразу будуть знайдені відповідні кошти, які будуть перераховані на додаткові дози вакцин. На сьогодні ця потреба, за нашими підрахунками, орієнтовно складає близько 6,5 млрд грн”, — додав він.

Довідково

Як повідомив раніше очільник МОЗ, згідно з усіма домовленостями, Україна протягом 2021 року повинна отримати 32 млн доз вакцин від коронавірусу.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.

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