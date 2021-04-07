Степанов просить Мінфін про додаткові 6,5 млрд грн на купівлю вакцин від "ковіду"

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“Окреме звернення до Міністерства фінансів: ми вже проводили відповідну нараду під головуванням Прем’єр-міністра щодо додаткового фінансування. Щоб виконати Національний план і зробити щеплення 70% громадян України, нам потрібні додаткові кошти для закупівлі вакцин”, — сказав Степанов.

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Як пояснює міністр, коли формувався Бюджет-2021, МОЗ пропонував цифру у 15,1 млрд грн, але отримав 4 млрд.

“Ми чітко визначили, що за потреби відразу будуть знайдені відповідні кошти, які будуть перераховані на додаткові дози вакцин. На сьогодні ця потреба, за нашими підрахунками, орієнтовно складає близько 6,5 млрд грн”, — додав він.

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Як повідомив раніше очільник МОЗ, згідно з усіма домовленостями, Україна протягом 2021 року повинна отримати 32 млн доз вакцин від коронавірусу.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.