Стефанчук візьме участь в інавгурації президентки Мексики Шейнбаум
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 1 жовтня відвідає інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Візит має на меті поглибити українсько-мексиканське співробітництво та посилити міжнародну підтримку України.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок, 1 жовтня, візьме участь в інавгурації новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Про це повідомляє прес-служба Апарату ВР, передає УНН.
За дорученням Президента України Володимира Зеленського голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум
Зазначається, що візит Стефанчука до Мексики здійснюється з метою поглиблення українсько-мексиканського міждержавного співробітництва, зокрема, для посилення міжпарламентського діалогу та стане першим візитом голови ВР до латиноамериканського регіону за час незалежності України.
"Перебування в Мехіко буде використано також для посилення міжнародної підтримки України, зокрема, з боку країн Глобального Півдня, лідери яких будуть присутні на церемонії вступу на посаду президентки Мексики", - додали в ВР.
Нагадаємо
Клаудія Шейнбаум перемогла на президентських виборах у Мексиці, ставши першою жінкою-президентом країни.
Президент України Володимир Зеленський привітав Клаудію Шейнбаум з переконливою перемогою на президентських виборах у Мексиці, а також висловив сподівання на на плідну співпрацю та зміцнення двосторонніх відносин.
Новообрана президентка Мексики відхилила запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ, після її інавгурації.
Також Мексика запросила путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. Мексика ратифікувала Римський статут і має заарештувати путіна у разі його прибуття, оскільки МКС видав ордер на його арешт.