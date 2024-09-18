Новообрана президентка Мексики відхилила запрошення Зеленського відвідати Україну

Новообрана президентка Мексики відхилила запрошення українського лідера Володимира Зеленського відвідати Київ, після її інавгурації. Про це повідомляє Fuser News, пише УНН.

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Шейнбаум наголосила, що головним завданням її адміністрації буде розв’язання внутрішніх питань.

Наша відповідальність знаходиться тут. Ми поїдемо на деякі міжнародні заходи, які вважаємо важливими, але ми не будемо багато подорожувати. Наша відповідальність — тут - наголошує обрана президентка Мексики.

Вона також підкреслила, що має намір дотримуватись політики невтручання у зовнішні справи, а також виступає за "мирне врегулювання будь-яких конфліктів". Таким чином вона продовжила курс свого попередника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Крім того, Шейнбаум додала, що Мексика підтримує дипломатичні відносини з усіма країнами, за винятком Еквадору, де у квітні було скоєно напад на посольство, який вона назвала "порушенням суверенітету".

Нагадаємо

Мексика запросила президента рф володимира путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Урочистості заплановані на 1 жовтня.

У зв'язку з цим Посольство України в Мексиці звернулося до мексиканського уряду зі закликом заарештувати президента рф володимира путіна, якщо він приїде на інавгурації президентки Клаудії Шейнбаум.

Водночас чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не зможе заарештувати володимира путіна, якщо той приїде на інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум у жовтні.