Киев • УНН
Клаудия Шейнбаум отклонила приглашение Зеленского посетить Киев после инаугурации. Она отметила приоритет внутренних вопросов и соблюдение политики невмешательства во внешние дела.
Новоизбранный президент Мексики отклонила приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Киев, после ее инаугурации. Об этом сообщает [Fuser News, пишет УНН.
Детали
Шейнбаум подчеркнула, что главной задачей ее администрации будет решение внутренних вопросов.
Наша ответственность находится здесь. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но мы не будем много путешествовать. Наша ответственность - здесь
Она также подчеркнула, что намерена придерживаться политики невмешательства в внешние дела, а также выступает за «мирное урегулирование любых конфликтов». Таким образом она продолжила курс своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Кроме того, Шейнбаум добавила, что Мексика поддерживает дипломатические отношения с всеми странами, за исключением Эквадора, где в апреле было совершено нападение на посольство, которое она назвала «нарушением суверенитета».
Напомним,
Мексика пригласила президента рф владимира путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. Торжества запланированы на 1 октября.
В связи с этим Посольство Украины в Мексике обратилось к мексиканскому правительству с призывом арестовать президента рф владимира путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.
В то же время действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не сможет арестовать Владимира Путина, если тот приедет на инаугурацию новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум в октябре.