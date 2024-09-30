Стефанчук примет участие в инаугурации президента Мексики Шейнбаум

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во вторник, 1 октября, примет участие в инаугурации новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР, передает УНН.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 1 октября примет участие в инаугурации новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Стефанчука в Мексику осуществляется с целью углубления украинско-мексиканского межгосударственного сотрудничества, в частности, для усиления межпарламентского диалога и станет первым визитом председателя ВР в латиноамериканский регион за время независимости Украины.

"Пребывание в Мехико будет использовано также для усиления международной поддержки Украины, в частности, со стороны стран Глобального Юга, лидеры которых будут присутствовать на церемонии вступления в должность президента Мексики", - добавили в ВР.

Напомним

Клаудия Шейнбаум победила на президентских выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Клаудию Шейнбаум с убедительной победой на президентских выборах в Мексике, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество и укрепление двусторонних отношений.

Новоизбранный президент Мексики отклонила приглашение Владимира Зеленского посетить Киев, после ее инаугурации.

Также Мексика пригласила путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум 1 октября. Мексика ратифицировала Римский статут и должна арестовать путина в случае его прибытия, поскольку МУС выдал ордер на его арест.