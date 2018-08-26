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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Став відомий переможець The International 2018

Київ • УНН

 • 17050 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У гранд-фіналі європейська команда OG із рахунком 3:2 обіграла китайську PSG.LGD, отримавши 11 186 270 доларів. Бронзовим призером турніру стала команда Evil Geniuses, яка заробила 2,6 мільйона дол., інформує УНН із посиланням на офіційний сайт відеогри.

Став відомий переможець The International 2018

Підсумкове становище команд:

1. OG – 11 186 270 доларів;

2. PSG.LGD – 4 067 735 дол.;

3. Evil Geniuses – 2 669 451 дол.;

4. Team Liquid – 1 779 634 дол.;

5-6. Virtus.pro – 1 144 050 дол.;

5-6. Team Secret – 1 144 050 дол.;

7-8. VGJ.Storm – 635 584 дол.;

7-8. OpTic Gaming – 635 584 дол.;

9-12. Vici Gaming – 381 350 дол.;

9-12. Team Serenity – 381 350 дол.;

9-12. Mineski – 381 350 дол.;

9-12. Winstrike Team – 381 350 дол.;

13-16. TNC Predator – 127 117 дол.;

13-16. Newbee – 127 117 дол.;

13-16. VGJ.Thunder – 127 117 дол.;

13-16. Fnatic – 127 117 дол.;

17-18. Invictus Gaming – 63 558 дол.;

17-18. pain Gaming – 63 558 дол.

Довідка: The International — щорічний турнір по відеогрі Dota 2. 18 найкращих команд з усього світу щорічно змагаються між собою за звання найкращої кібеспортивної команди Dota 2. Перший The International призовий пул якого перевищив 25 млн доларів.

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