США вперше скинули з літаків гуманітарну допомогу для мешканців Гази
Київ • УНН
США вперше скинули допомогу мешканцям сектору Газа, використовуючи три літаки C-130, скинувши палестинцям понад 35 000 пайків.
Сьогодні американські війська вперше скинули гуманітарну допомогу для Гази з літаків. Про це повідомляє Reuters., пише УНН.
Деталі
Зазначається, що три літаки ВПС США доставили понад 35 000 порцій їжі на територію, де, за даними ООН, чверть населення перебуває за крок від голоду, а палестинці розмістили в соціальних мережах відео, на яких видно, як скидають ящики з гуманітарною допомогою.
У виданні додають, що Білий дім планує подовжити операції з повітряного десантування гуманітарної допомоги. Окремо зазначається, що цю ідею підтримали в Ізраїлі.
Джерела видання повідомляють, що скидання було здійснено над південно-західною частиною Гази та містом Мавасі.
Доповнення
Водночас дехто критикує таку практику, оскільки неможливо переконатись, що допомога не потрапить до рук терористів.
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