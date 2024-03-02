США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь для жителей Газы
США впервые сбросили помощь жителям сектора Газа, используя три самолета C-130, сбросив палестинцам более 35 000 пайков.
Берлин подтвердил перехват разговора немецких офицеров о TAURUS
Министерство обороны Германии подтвердило подлинность перехваченного разговора между офицерами ВВС, но не смогло подтвердить точность обсуждаемых деталей из-за возможных изменений.
россияне пытаются прорвать оборону на Авдеевском на Новопавловском направлениях - Генштаб
Украинские войска отражают многочисленные российские атаки по всему фронту и наносят авиаудары по позициям противника.
В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы
Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может вызвать экологическую катастрофу.
Зеленский дал Сырскому карт-бланш на любые кадровые изменения в армии
Президент Украины заявил, что Главнокомандующий Вооруженных Сил имеет все полномочия для проведения любых кадровых изменений в армии и ожидает от него доклада с предложениями по дальнейшим изменениям.
Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых
российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства, инфраструктуру и ранив двух пожилых женщин.
"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров срочно предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов от ударов российских беспилотников.
Силы ПВО сбили еще один российский Су-34 на востоке
Военно-воздушные силы Украины сбили российский истребитель Су-34 на востоке Украины.
Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер
В результате российского ракетного удара по жилому дому в Одессе известно о по меньшей мере семи погибших. Кроме того, под завалами дома еще могут находиться люди.
На оккупированных территориях россияне сгоняют военных на выборы президента рф - Центр нацсопротивления
Сопротивление сообщает, что россияне заставляют военнослужащих вооруженных сил рф голосовать на оккупированных территориях, чтобы искусственно повысить явку.