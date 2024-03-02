США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь для жителей Газы

Сегодня американские войска впервые сбросили гуманитарную помощь для Газы с самолетов. Об этом сообщает Reuters., пишет УНН.

Детали

Отмечается, что три самолета ВВС США доставили более 35 000 порций еды на территорию, где, по данным ООН, четверть населения находится в шаге от голода, а палестинцы разместили в социальных сетях видео, на которых видно, как сбрасывают ящики с гуманитарной помощью.

В издании добавляют, что Белый дом планирует продлить операции по воздушному десантированию гуманитарной помощи. Отдельно отмечается, что эту идею поддержали в Израиле.

Источники издания сообщают, что сброс был осуществлен над юго-западной частью Газы и городом Маваси.

Дополнение

В то же время некоторые критикуют такую практику, поскольку невозможно убедиться, что помощь не попадет в руки террористов.

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