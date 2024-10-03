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США та Ізраїль обговорюють удари по іранських об'єктах у Сирії та Ємені - Politico

США та Ізраїль обговорюють удари по іранських об'єктах у Сирії та Ємені - Politico

Київ • УНН

 • 14529 перегляди

США та Ізраїль розглядають варіанти відповіді на атаки Ірану, включаючи удари по іранських об'єктах у Сирії та Ємені. Адміністрація Байдена закликає Ізраїль уникати прямих ударів по ядерних об'єктах Ірану.

США та Ізраїль наразі активно обговорюють застосування заходів у відповідь на атаки Ірану по ізраїльській території, які можуть включати удари по іранських об'єктах у Сирії та Ємені повідомляє Politico із посиланням на представників американської адміністрації, передає УНН

Як пише Politico, президент Джо Байден і його високопоставлені помічники закликали Ізраїль уникати прямих ударів по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на ракетну атаку Тегерану.

Адміністрація Байдена, за словами двох чиновників адміністрації, згодна скоріше обмежити відповідні дії Ізраїлю, ніж повністю їм запобігти.

Серед можливих варіантів, які розглядаються, - удари по підтримуваних Іраном бойовиках або безпосередньо по силах Корпусу вартових ісламської революції в Ємені або Сирії. Помічники президента США заявили, що віддають перевагу стратегічному, але обмеженому удару у відповідь.

Нагадаємо

Посол Ізраїлю в ООН закликав скликати термінову сесію Ради Безпеки після ракетного удару Ірану. Він попередив про "болючу відповідь" та наголосив на масштабах нападу, який змусив 10 мільйонів ізраїльтян ховатися в бомбосховищах.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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