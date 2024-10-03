США та Ізраїль обговорюють удари по іранських об'єктах у Сирії та Ємені - Politico
Київ • УНН
США та Ізраїль розглядають варіанти відповіді на атаки Ірану, включаючи удари по іранських об'єктах у Сирії та Ємені. Адміністрація Байдена закликає Ізраїль уникати прямих ударів по ядерних об'єктах Ірану.
США та Ізраїль наразі активно обговорюють застосування заходів у відповідь на атаки Ірану по ізраїльській території, які можуть включати удари по іранських об'єктах у Сирії та Ємені повідомляє Politico із посиланням на представників американської адміністрації, передає УНН.
Як пише Politico, президент Джо Байден і його високопоставлені помічники закликали Ізраїль уникати прямих ударів по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на ракетну атаку Тегерану.
Адміністрація Байдена, за словами двох чиновників адміністрації, згодна скоріше обмежити відповідні дії Ізраїлю, ніж повністю їм запобігти.
Серед можливих варіантів, які розглядаються, - удари по підтримуваних Іраном бойовиках або безпосередньо по силах Корпусу вартових ісламської революції в Ємені або Сирії. Помічники президента США заявили, що віддають перевагу стратегічному, але обмеженому удару у відповідь.
Нагадаємо
Посол Ізраїлю в ООН закликав скликати термінову сесію Ради Безпеки після ракетного удару Ірану. Він попередив про "болючу відповідь" та наголосив на масштабах нападу, який змусив 10 мільйонів ізраїльтян ховатися в бомбосховищах.