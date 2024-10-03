США и Израиль обсуждают удары по иранским объектам в Сирии и Йемене - Politico

США и Израиль сейчас активно обсуждают применение мер в ответ на атаки Ирана по израильской территории, которые могут включать удары по иранским объектам в Сирии и Йемене сообщает Politico со ссылкой на представителей американской администрации, передает УНН.

Как пишет Politico, президент Джо Байден и его высокопоставленные помощники призвали Израиль избегать прямых ударов по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку Тегерана.

Администрация Байдена, по словам двух чиновников администрации, согласна скорее ограничить ответные действия Израиля, чем полностью их предотвратить.

Среди возможных вариантов, которые рассматриваются, - удары по поддерживаемым Ираном боевикам или непосредственно по силам Корпуса стражей исламской революции в Йемене или Сирии. Помощники президента США заявили, что предпочитают стратегический, но ограниченный ответный удар.

Напомним

Посол Израиля в ООН призвал созвать срочную сессию Совета Безопасности после ракетного удара Ирана. Он предупредил о "болезненном ответе" и отметил масштабы нападения, которое заставило 10 миллионов израильтян прятаться в бомбоубежищах.