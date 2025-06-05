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США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню у Газі

Київ • УНН

 • 1470 перегляди

США заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо негайного припинення вогню в Газі. Вашингтон вимагає від ХАМАС роззброїтися та залишити Газу, звинувачуючи резолюцію в підриві зусиль США.

США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню у Газі

США наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, яка вимагала "негайного, безумовного та постійного припинення вогню" між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази та безперешкодного доступу до допомоги по всьому охопленому війною анклаву. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За проєкт проголосували інші 14 країн РБ ООН.

Як вказує видання, гуманітарна криза охопила анклав з населенням понад 2 мільйони людей, де нависає голод, а допомога лише надходить після того, як Ізраїль зняв 11-тижневу блокаду минулого місяця.

"Сполучені Штати чітко заявили: ми не підтримуватимемо жодних заходів, які не засуджують ХАМАС і не закликають ХАМАС роззброїтися та залишити Газу", - заявила в.о. посла США в ООН Дороті Шей перед голосуванням, стверджуючи, що це також підірве зусилля США щодо посередництва в досягненні припинення вогню.

Вашингтон є найбільшим союзником Ізраїлю та постачальником зброї.

Голосування в Раді Безпеки відбулося на тлі того, як Ізраїль продовжив наступ у Газі після завершення двомісячного перемир'я в березні. Органи охорони здоров'я Гази заявили, що в середу внаслідок ізраїльських ударів загинуло 45 людей, тоді як Ізраїль заявив про загибель солдата в боях.

Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд розкритикувала рішення уряду Ізраїлю розширити військові операції в Газі та суттєво обмежити гуманітарну допомогу, назвавши їх "невиправданими, непропорційними та контрпродуктивними".

Ізраїль відхилив заклики до безумовного або постійного припинення вогню, заявивши, що ХАМАС не може залишатися в Газі. Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон сказав членам РБ ООН, які проголосували за проект: "Ви обрали умиротворення та покору. Ви обрали шлях, який не веде до миру. Тільки до посилення терору".

ХАМАС засудив вето США, назвавши його демонстрацією "сліпої упередженості адміністрації США" щодо Ізраїлю. У проекті резолюції Ради Безпеки також вимагалося негайного та безумовного звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС та інші.

Раніше

Представник ХАМАС заявив, що пропозиція США про 60-денне припинення вогню в Газі в обмін на звільнення заручників не відповідає вимогам угруповання. Вона нібито увічнює окупацію та вбивства в Газі.

У Білому домі вказали при цьому, що Ізраїль схвалив нову пропозицію США щодо припинення вогню.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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