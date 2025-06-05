США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню у Газі

США наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, яка вимагала "негайного, безумовного та постійного припинення вогню" між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази та безперешкодного доступу до допомоги по всьому охопленому війною анклаву. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

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За проєкт проголосували інші 14 країн РБ ООН.

Як вказує видання, гуманітарна криза охопила анклав з населенням понад 2 мільйони людей, де нависає голод, а допомога лише надходить після того, як Ізраїль зняв 11-тижневу блокаду минулого місяця.

"Сполучені Штати чітко заявили: ми не підтримуватимемо жодних заходів, які не засуджують ХАМАС і не закликають ХАМАС роззброїтися та залишити Газу", - заявила в.о. посла США в ООН Дороті Шей перед голосуванням, стверджуючи, що це також підірве зусилля США щодо посередництва в досягненні припинення вогню.

Вашингтон є найбільшим союзником Ізраїлю та постачальником зброї.

Голосування в Раді Безпеки відбулося на тлі того, як Ізраїль продовжив наступ у Газі після завершення двомісячного перемир'я в березні. Органи охорони здоров'я Гази заявили, що в середу внаслідок ізраїльських ударів загинуло 45 людей, тоді як Ізраїль заявив про загибель солдата в боях.

Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд розкритикувала рішення уряду Ізраїлю розширити військові операції в Газі та суттєво обмежити гуманітарну допомогу, назвавши їх "невиправданими, непропорційними та контрпродуктивними".

Ізраїль відхилив заклики до безумовного або постійного припинення вогню, заявивши, що ХАМАС не може залишатися в Газі. Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон сказав членам РБ ООН, які проголосували за проект: "Ви обрали умиротворення та покору. Ви обрали шлях, який не веде до миру. Тільки до посилення терору".

ХАМАС засудив вето США, назвавши його демонстрацією "сліпої упередженості адміністрації США" щодо Ізраїлю. У проекті резолюції Ради Безпеки також вимагалося негайного та безумовного звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС та інші.

Раніше

Представник ХАМАС заявив, що пропозиція США про 60-денне припинення вогню в Газі в обмін на звільнення заручників не відповідає вимогам угруповання. Вона нібито увічнює окупацію та вбивства в Газі.

У Білому домі вказали при цьому, що Ізраїль схвалив нову пропозицію США щодо припинення вогню.