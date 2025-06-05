США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая требовала "немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня" между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и беспрепятственного доступа к помощи по всему охваченному войной анклаву. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

За проект проголосовали остальные 14 стран СБ ООН.

Как указывает издание, гуманитарный кризис охватил анклав с населением более 2 миллионов человек, где нависает голод, а помощь лишь поступает после того, как Израиль снял 11-недельную блокаду в прошлом месяце.

"Соединенные Штаты четко заявили: мы не будем поддерживать никакие меры, которые не осуждают ХАМАС и не призывают ХАМАС разоружиться и покинуть Газу", - заявила и.о. посла США в ООН Дороти Шей перед голосованием, утверждая, что это также подорвет усилия США по посредничеству в достижении прекращения огня.

Вашингтон является крупнейшим союзником Израиля и поставщиком оружия.

Голосование в Совете Безопасности состоялось на фоне того, как Израиль продолжил наступление в Газе после завершения двухмесячного перемирия в марте. Органы здравоохранения Газы заявили, что в среду в результате израильских ударов погибло 45 человек, тогда как Израиль заявил о гибели солдата в боях.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд раскритиковала решение правительства Израиля расширить военные операции в Газе и существенно ограничить гуманитарную помощь, назвав их "неоправданными, непропорциональными и контрпродуктивными".

Израиль отклонил призывы к безусловному или постоянному прекращению огня, заявив, что ХАМАС не может оставаться в Газе. Посол Израиля в ООН Денни Данон сказал членам СБ ООН, которые проголосовали за проект: "Вы выбрали умиротворение и повиновение. Вы выбрали путь, который не ведет к миру. Только к усилению террора".

ХАМАС осудил вето США, назвав его демонстрацией "слепой предвзятости администрации США" по отношению к Израилю. В проекте резолюции Совета Безопасности также требовалось немедленное и безусловное освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими.

Ранее

Представитель ХАМАС заявил, что предложение США о 60-дневном прекращении огня в Газе в обмен на освобождение заложников не отвечает требованиям группировки. Она якобы увековечивает оккупацию и убийства в Газе.

В Белом доме указали при этом, что Израиль одобрил новое предложение США по прекращению огня.