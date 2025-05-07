США наближаються до моменту, коли доведеться приймати рішення щодо війни в Україні - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що США підходять до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення щодо війни в Україні, передає УНН.

Трамп прокоментував заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що рф на перемовинах вимагає занадто багато.

Можливо він має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим й ще деякими іншими питаннями. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення, але я цьому не радий