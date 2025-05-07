США наближаються до моменту, коли доведеться приймати рішення щодо війни в Україні - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США наближаються до моменту, коли необхідно буде ухвалити певні рішення щодо війни в Україні. Він прокоментував заяви віцепрезидента Венса про завищені вимоги рф.
Президент Дональд Трамп заявив, що США підходять до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення щодо війни в Україні, передає УНН.
Трамп прокоментував заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що рф на перемовинах вимагає занадто багато.
Можливо він має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим й ще деякими іншими питаннями. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення, але я цьому не радий
Доповнення
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росія "просить забагато" для припинення війни з Україною.
Також Венс заявляв, що Америка намагається, наскільки це можливо, відігравати конструктивну роль у просуванні мирної розмови мід рф та Україною. Обидві сторони навіть не ведуть конструктивних переговорів про те, що їм потрібно для припинення війни.