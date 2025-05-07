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США наближаються до моменту, коли доведеться приймати рішення щодо війни в Україні - Трамп

Київ • УНН

 • 2728 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США наближаються до моменту, коли необхідно буде ухвалити певні рішення щодо війни в Україні. Він прокоментував заяви віцепрезидента Венса про завищені вимоги рф.

США наближаються до моменту, коли доведеться приймати рішення щодо війни в Україні - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що США підходять до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення щодо війни в Україні, передає УНН.

Трамп прокоментував заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що рф на перемовинах вимагає занадто багато.

Можливо він має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим й ще деякими іншими питаннями. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення, але я цьому не радий 

- сказав Трамп.

Доповнення

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росія "просить забагато" для припинення війни з Україною.

Також Венс заявляв, що Америка намагається, наскільки це можливо, відігравати конструктивну роль у просуванні мирної розмови мід рф та Україною. Обидві сторони навіть не ведуть конструктивних переговорів про те, що їм потрібно для припинення війни.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Джей Ді Венс
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